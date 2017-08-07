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В Галилее ядовитая змея укусила мужчину, пострадавший в состоянии средней тяжести

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
В Галилее ядовитая змея укусила мужчину, пострадавший в состоянии средней тяжести

Утром в понедельник, 7 августа, в арабской деревне Кабул (к востоку от Акко) ядовитая змея укусила местного жителя, мужчину 54 лет.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом", вызванная на место происшествия, оказала пострадавшему первую помощь и доставила его в больницу Западной Галилеи в Нагарии.

Медики говорят, что пострадавший от укуса змеи находится в состоянии средней тяжести.

Отметим, что змеи активизируются на фоне жаркой погоды. При выходах на природу, особенно в лесистой и пустынной местности, а также около водоемов, следует соблюдать осторожность. В случае укуса змеи необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, при этом желательно сфотографировать змею, чтобы врачи имели более полную информацию при определении метода лечения.

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