7 августа 2017 г.
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Источник в НДИ: "Мы не станем способствовать развалу правого правительства"

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
Источник в НДИ: "Мы не станем способствовать развалу правого правительства"

В понедельник источники в партии "Наш дом Израиль" прокомментировали редакции NEWSru.co.il ситуацию в связи с расследованиями в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Правом на презумпцию невиновности обладают все, даже премьер-министр, – заявляют в партии НДИ. – До тех пор, пока не завершено расследование, не стоит и говорить о самой возможности отставки главы правительства. Но даже в том случае, если обвинительное заключение будет подано, мы не собираемся способствовать процессу развала правого правительства в Израиле".

В НДИ напомнили также, что Авигдор Либерман был вынужден покинуть пост министра иностранных дел из-за уголовных преследований, которые завершились ничем. "Нужно помнить, что в случае премьер-министра отставка необратима", – отмечают в НДИ.

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Понедельник, 7 августа 2017 г.
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