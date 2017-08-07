Источник в НДИ: "Мы не станем способствовать развалу правого правительства"

В понедельник источники в партии "Наш дом Израиль" прокомментировали редакции NEWSru.co.il ситуацию в связи с расследованиями в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Правом на презумпцию невиновности обладают все, даже премьер-министр, – заявляют в партии НДИ. – До тех пор, пока не завершено расследование, не стоит и говорить о самой возможности отставки главы правительства. Но даже в том случае, если обвинительное заключение будет подано, мы не собираемся способствовать процессу развала правого правительства в Израиле".

В НДИ напомнили также, что Авигдор Либерман был вынужден покинуть пост министра иностранных дел из-за уголовных преследований, которые завершились ничем. "Нужно помнить, что в случае премьер-министра отставка необратима", – отмечают в НДИ.