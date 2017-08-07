Верховный суд обязал Нетаниягу обнародовать данные о беседах с Шелдоном Адельсоном

Верховный суд в ответ на апелляцию обозревателя 10-го канала ИТВ Равива Друкера обязал главу правительства Биньямина Нетаниягу обнародовать информацию о своих переговорах с владельцем газеты "Исраэль а-Йом", миллиардером Шелдоном Адельсоном и бывшим редактором газеты Амосом Регевым.

В решении суда говорится, что Биньямин Нетаниягу обязан сообщить, когда и сколько времени продолжались переговоры с указанными лицами.

Апелляция была подана на решение, вынесенное окружным судом Иерусалима год назад, когда Биньямин Нетаниягу кроме поста премьер-министра занимал пост министра связи. Суд отклонил соответствующую просьбу журналиста 10-ки под предлогом того, что выполнение этого требования является вмешательством в частную жизнь. В решении окружного суда говорилось, что "двое указанным в иске людей являются личными друзьями главы правительства и беседы с ними, это личные беседы, не связанные с работой главы правительства".