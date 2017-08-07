7 августа 2017 г.
последняя новость: 06:54
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:54 Около тысячи евреев посетили гробницу Йосефа в Шхеме в ночь Ту бе-Ав
06:33 Депутат Плоскова: "Дайте профессионалам делать свою работу"
05:32 Прогноз погоды на 7 августа: солнечно и жарко
05:26 ЦАХАЛ проводит учения около Хайфы, могут быть слышны взрывы
01:19 ДТП в Беэр-Шеве и Тель-Авиве: погибла женщина, два человека госпитализированы
22:34 В арабском квартале Иерусалима совершен поджог полицейского автомобиля
21:55 Выстрелы на улице Кинг Джордж в Иерусалиме. Комментарии полиции
21:24 Опрос 10-го канала: без Нетаниягу "Ликуд" получил бы больше мандатов, чем с ним
20:45 В багажнике автомобиля жителя Исауии пограничники обнаружили нелегалов
20:19 Телеканал "Аль-Джазира" намерен через суд добиться права работать в Израиле
В Израиле

Депутат Плоскова: "Дайте профессионалам делать свою работу"

время публикации: 06:33 | последнее обновление: 06:50 блог версия для печати фото
Тали Плоскова

Депутат Кнессета Тали Плоскова ("Кулану") опубликовала комментарий по поводу расследований в отношении премьер-министра.

В заявлении говорится: "К моему огромному сожалению и разочарованию, политическая система, пресса и общество в Израиле привыкли делать выводы и действовать, исходя из презумпции виновности. Это категорически неправильно. Я искренне верю в презумпцию невиновности и полагаюсь на профессионализм и беспристрастность полиции и судебной системы. Безусловно, если по результатам судебного разбирательства будет доказана виновность премьер-министра, он должен уйти в отставку. Но давайте позволим разобраться профессионалам, и не будем делать выводы на основании шумихи в СМИ, и не имея полной информации из первоисточника. Скандалы и расследования давно превратились в Израиле в средство политической борьбы и сведения счетов: грязное, но эффективное. Необходимо положить этому конец, слишком дорого это обходится людям. И я говорю не только о миллиардах шекелей на роспуск парламента, внеочередные выборы и формирование новой коалиции. Я говорю о доверии людей, ведь это доверие - самая главная ценность для нас. Я призываю всех прекратить спекуляции, проявить ответственность и продолжать работать на благо людей".

Отметим, что глава партии "Кулану" и министр финансов Моше Кахлон до сих пор не прокомментировал последние публикации на тему расследований.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Израильские политики о будущем Нетаниягу. Комментарии







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017