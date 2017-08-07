Депутат Плоскова: "Дайте профессионалам делать свою работу"

Депутат Кнессета Тали Плоскова ("Кулану") опубликовала комментарий по поводу расследований в отношении премьер-министра.

В заявлении говорится: "К моему огромному сожалению и разочарованию, политическая система, пресса и общество в Израиле привыкли делать выводы и действовать, исходя из презумпции виновности. Это категорически неправильно. Я искренне верю в презумпцию невиновности и полагаюсь на профессионализм и беспристрастность полиции и судебной системы. Безусловно, если по результатам судебного разбирательства будет доказана виновность премьер-министра, он должен уйти в отставку. Но давайте позволим разобраться профессионалам, и не будем делать выводы на основании шумихи в СМИ, и не имея полной информации из первоисточника. Скандалы и расследования давно превратились в Израиле в средство политической борьбы и сведения счетов: грязное, но эффективное. Необходимо положить этому конец, слишком дорого это обходится людям. И я говорю не только о миллиардах шекелей на роспуск парламента, внеочередные выборы и формирование новой коалиции. Я говорю о доверии людей, ведь это доверие - самая главная ценность для нас. Я призываю всех прекратить спекуляции, проявить ответственность и продолжать работать на благо людей".

Отметим, что глава партии "Кулану" и министр финансов Моше Кахлон до сих пор не прокомментировал последние публикации на тему расследований.