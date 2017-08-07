Прогноз погоды на 7 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 7 августа, будет солнечно и жарко. Температура незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря, возможна дымка в утренние и вечерние часы.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник ожидается небольшой спад жары. В среду-четверг – без существенных изменений.