7 августа 2017 г.
последняя новость: 21:44
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:44 Минюст опроверг информацию, что принято решение передать дело Сары Нетаниягу в суд
21:02 В результате серии ДТП на дорогах Израиля один человек погиб и шесть получили травмы
20:17 Усилено присутствие военных и полиции в округе Лахиш. Комментарии полиции
19:55 "Я люблю Иерусалим": новая скульптура украсила столицу Израиля
19:27 Адвокат Йорам Шефтель попросил суд отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией
18:54 Нетаниягу встретился с делегацией конгрессменов от Демократической партии США
17:55 Джип с туристами опрокинулся возле Гуш-Халав: пострадали девять человек
17:31 Верховный суд обязал Нетаниягу обнародовать данные о беседах с Шелдоном Адельсоном
15:46 Запрещено купание у пляжа "Наот" в Кирьят-Хаиме
15:22 Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт
В Израиле

Усилено присутствие военных и полиции в округе Лахиш. Комментарии полиции

время публикации: 20:17 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
Усилено присутствие военных и полиции в округе Лахиш

В понедельник, 7 августа, была увеличена численность полицейских и пограничников в округе Лахиш. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют местам скопления людей, въездам в населенные пункты. Они также проводят выборочную проверку транспорта.

Пресс-служба полиции сообщила, что в округе Лахиш проводится операция по выявлению и задержанию арабов с палестинских территорий, не имеющих разрешения на работу в Израиле.

В ответ на многочисленные обращения жителей Южного округа и журналистов, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что усиленное присутствие полиции и пограничников в округе Лахиш не связано с оперативной ситуацией.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Палестинский араб, напавший в Тель-Авиве на военнослужащего, приговорен к 12 годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июня 2017 г.
В Иерусалиме задержан арабский подросток, угрожавший еврейским сверстникам ножом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
СМИ: террорист приехал в Тель-Авив для "укрепления дружбы между арабами и евреями"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017