Усилено присутствие военных и полиции в округе Лахиш. Комментарии полиции

В понедельник, 7 августа, была увеличена численность полицейских и пограничников в округе Лахиш. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют местам скопления людей, въездам в населенные пункты. Они также проводят выборочную проверку транспорта.

Пресс-служба полиции сообщила, что в округе Лахиш проводится операция по выявлению и задержанию арабов с палестинских территорий, не имеющих разрешения на работу в Израиле.

В ответ на многочисленные обращения жителей Южного округа и журналистов, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что усиленное присутствие полиции и пограничников в округе Лахиш не связано с оперативной ситуацией.





