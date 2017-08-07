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В Израиле

Объявлены лауреаты премии имени Ури Орбаха в сфере литературы и музыки

время публикации: 10:59 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Коби Оз

Йонадав Каплун и Мира Кедер стали лауреатами премии имени Ури Орбаха за вклад в еврейскую культуру в номинации "Литература". Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Также названы лауреаты премии в номинации "Музыка". Ими стали певец Коби Оз и пианистка и певица Оделия Берлин.

Министр Нафтали Беннет отметил, что Йонадав Каплун и Мира Кедер "своими уникальными стилями внесли вклад в коллекцию израильской литературы". "Коби Оз поместил в центр сцены особенное израильское соединение запада и востока. А Оделия Берлин превратила древнюю хасидскую музыку в неотъемлемую часть еврейской культуры наших дней", - добавил министр.

Ранее сообщалось о том, что композитор и певец Шломо Гроних стал лауреатом премии в номинации "Дело жизни".

Премию в номинации "Еврейский танец" получил коллектив "Нога" и хореограф Шломо Маман.

Министр по делам пенсионеров, депутат партии "Байт Иегуди", писатель и публицист Ури Орбах умер 16 февраля 2015 года. В 2016 году его именем была названа премия министерства просвещения, вручаемая деятелям еврейской культуры.

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