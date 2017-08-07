7 августа 2017 г.
последняя новость: 15:24
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:22 Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт
15:07 В Бней-Браке автомобиль сбил 40-летнего мужчину
14:00 Полиция: на 18% снизилось количество преступлений в сфере сельского хозяйства
13:56 Общение с полицией в Израиле. Советы адвоката Яшара Якоби
13:45 Источник в НДИ: "Мы не станем способствовать развалу правого правительства"
13:28 Двое жителей Кирьят-Яма подозреваются в попытке убийства
13:11 Минздрав: в Израиле снизилось количество самоубийств
13:08 Руководство коалиции договорилось повторно утвердить закон о налоге на третью квартиру
12:38 Подозреваемый в попытке изнасилования был задержан через пять лет благодаря ДНК
11:59 Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов. ВИДЕО
В Израиле

Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт

Управление тюрем (ШАБАС) приняло решение не закрывать 10-й блок тюрьмы "Маасиягу", в котором отбывал наказание Эхуд Ольмерт и несколько других осужденных по делу Holyland. Об этом сообщил сайт Walla News.

Решение возвести 10-й блок было принято Управлением тюрем и Общей службой безопасности (ШАБАК) после того, как суд приговорил бывшего главу правительства к тюремному сроку. Этот блок считается наиболее изолированным, для обеспечения безопасности используются камеры наблюдения и другие технологии. Заключенные блока не пересекаются с остальными заключенными "Маасиягу". По данным в СМИ, строительство и оборудование этого блока обошлось в 4 миллиона шекелей.

Перед освобождением Эхуда Ольмерта в Управлении тюрем взвешивали возможность закрыть спецблок, а находящихся в нем заключенных перевести в обычные корпуса. Но от этого плана в ШАБАС отказались.

Пресс-служба ШАБАС сообщила, что "на данном этапе" принято решение продолжить использование 10-го блока.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Эхуд Ольмерт был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Президент удовлетворил просьбу экс-главы правительства о помиловании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
10-й канал: тюремный блок, в котором отбывал наказание Эхуд Ольмерт, будет закрыт
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017