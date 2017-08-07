Управление тюрем решило не закрывать блок, в котором отбывал наказание Ольмерт

Управление тюрем (ШАБАС) приняло решение не закрывать 10-й блок тюрьмы "Маасиягу", в котором отбывал наказание Эхуд Ольмерт и несколько других осужденных по делу Holyland. Об этом сообщил сайт Walla News.

Решение возвести 10-й блок было принято Управлением тюрем и Общей службой безопасности (ШАБАК) после того, как суд приговорил бывшего главу правительства к тюремному сроку. Этот блок считается наиболее изолированным, для обеспечения безопасности используются камеры наблюдения и другие технологии. Заключенные блока не пересекаются с остальными заключенными "Маасиягу". По данным в СМИ, строительство и оборудование этого блока обошлось в 4 миллиона шекелей.

Перед освобождением Эхуда Ольмерта в Управлении тюрем взвешивали возможность закрыть спецблок, а находящихся в нем заключенных перевести в обычные корпуса. Но от этого плана в ШАБАС отказались.

Пресс-служба ШАБАС сообщила, что "на данном этапе" принято решение продолжить использование 10-го блока.