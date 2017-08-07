Минюст опроверг информацию, что принято решение передать дело Сары Нетаниягу в суд

В понедельник, 7 августа, 2-й канал израильского телевидения сообщил, что в соответствии с решением юридического советника правительства Авихая Мандельблита, против супруги главы правительства Сары Нетаниягу будет подано обвинительное заключение по делу о правонарушениях, имевших место в резиденции главы правительства.

Эту информацию опровергло министерство юстиции. В заявлении, которое было разослано пресс-службой этого ведомства в СМИ, говорится, что на данном этапе юридический советник не принял решения относительно этого дела. "Решение будет принято после окончания расследования, проводящегося по распоряжению юридического советника. Оно будет сразу же обнародовано", - говорится в пресс-релизе минюста.

Расследование этого дела длится более двух лет. Оно началось после публикации отчета государственного контролера, опубликованном в феврале 2015. Тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился начать расследование по фактам, опубликованным в отчете. В этом документе отмечалось, что при управлении резиденцией главы правительства в Иерусалиме, возможно, были нарушены некоторые этические нормы и правила, действующие в отношении политиков, а в ряде случаев есть основания полагать, что был нарушен закон.

29 мая 2016 года полиция сообщила о завершении расследования подозрений в правонарушениях якобы имевших место в резиденции премьер-министра. Как сообщала пресс-служба правоохранительных органов, все материалы, улики и выводы переданы в прокуратуру иерусалимского округа для изучения и принятия решения.

Полиция не сообщала, о каких выводах идет речь, и против кого собраны улики. В свою очередь, СМИ сообщали, что полиция рекомендует предъявить обвинительные заключения жене премьер-министра Саре Нетаниягу, заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу и электрику Ави Фахима.

С момента публикации сообщения о завершении расследования Сару Нетаниягу допрашивали дважды.