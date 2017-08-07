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В Израиле

Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов. ВИДЕО

время публикации: 11:59 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов
Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов

Полицейские и сотрудники зеленого патруля задержали в воскресенье, 6 августа, стадо верблюдов, которое разгуливало по трассе №40 в районе кибуца Хацерим. Животные принадлежали 70-летнему бедуину. Он также задержан.

Животных забрали на север страны, а владелец верблюдов, 70-летний бедуин, был задержан и допрошен в отделении полиции в Беэр-Шеве.

Мужчина подозревается в том, что он не предпринял необходимых мер, чтобы не позволить верблюдам разбрестись по трассе, где они представляли опасность для водителей.

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