Полиция задержала на шоссе №40 стадо верблюдов. ВИДЕО

Полицейские и сотрудники зеленого патруля задержали в воскресенье, 6 августа, стадо верблюдов, которое разгуливало по трассе №40 в районе кибуца Хацерим. Животные принадлежали 70-летнему бедуину. Он также задержан.

Животных забрали на север страны, а владелец верблюдов, 70-летний бедуин, был задержан и допрошен в отделении полиции в Беэр-Шеве.

Мужчина подозревается в том, что он не предпринял необходимых мер, чтобы не позволить верблюдам разбрестись по трассе, где они представляли опасность для водителей.