Общение с полицией в Израиле. Советы адвоката Яшара Якоби

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Большинство законопослушных граждан редко взаимодействуют с израильской полицией, и неудивительно, что, будучи адвокатом по уголовным делам, я регулярно сталкиваюсь с тем, что при вызове в полицию, аресте или допросе человек впадает в шоковое состояние – вне зависимости от того, совершил он нечто противозаконное или же нет.

Давайте рассмотрим основные правила поведения при взаимодействии с полицией

Прежде всего стоить помнить, что жалоба в полицию может быть подана по совершенно различным причинам: семейные неурядицы, доходящие до ссор и драки и сопровождающиеся намерением пойти в полицию; внутренннее расследование на работе (по подозрению в краже, например); присутствие на месте преступления, где вас зафиксировали видеокамеры, были найдены отпечатки пальцев, следы слюны, крови или другие доказательства и многое другое.

Как действовать, если вас арестовали?

Первое, что необходимо сделать – это связаться с адвокатом. Если вас подозревают в совершении преступления, следователь обязан предупредить о праве на молчание, то есть возможности не отвечать на вопросы, а также о праве на адвоката. Кроме того, важно знать, что допрос должен проходить на родном языке подозреваемого. Помните, что при аресте вы можете потребовать один бесплатный звонок для связи с адвокатом.

Я настоятельно не советую в этом случае спорить с полицией, не предъявлять полицейским обвинения, не обвинять представители правопорядка во лжи и так далее. Наилучшим вариантом будет сохранение спокойствия – даже если это только видимость. А вот соглашаться на предложение полиции провести обыск не следует. Помните, что при отсутсвии ордера, провести обыск полиция может только с вашего согласия. С другой стороны, если согласие уже получено, ни в коем случае нельзя сопротивляться – спокойно дождитесь окончания данной процедуры.

Допрос

Допрос обычно является стрессом для любого человека, но очень важно даже в этот момент сохранять спокойствие и трезвую голову. Необходимо понимать, что во время допроса у вас нет друзей, есть только интересы следствия, задача которого заключается в том, чтобы найти виновного. Надо помнить, что адвокат не присутствует на самом допросе, поэтому важно заранее получить грамотную юридическую консультацию и запомнить следующие правила: ни в коем случае нельзя менять свою версию во время допроса – даже в том случае, если представители полиции обещают вам сокращение срока судимости или другие поблажки в обмен на какие-то дополнительные сведения или признания. Подобные обещания имеет право давать только прокурор.

Также не следует скрывать факты, которые легко проверить, и говорить неправду – например утверждать, что вы были в другом месте, если вас видели. В большинстве случаев, вас поймают на лжи, что серьезно осложнит процесс защиты.

Важно помнить, что допрос не ограничивается беседой со следователями. Даже после окончания формальной процедуры ваши слова и действия могут записываться. При нахождении под стражей категорически запрещены "разговоры по душам" в курилке или других местах общественного пользования. Любое обсуждение может быть использовано против вас и приобщено к делу.

Приведу случай из своей практики: трое заключенных вышли в коридор после допроса и на доске объявлений увидели информацию о том, что разыскивается пострадавший по их делу. Обвиняемые стали бурно обсуждать детали дела, не догадываясь, что на стене установлена скрытая камера, а портрет был вывешен на доску специально.

Как действовать, если вы предполагаете, что на вас может быть подана жалоба в полицию?

С точки зрения защиты, это идеальная ситуация, так как вы можете обсудить нюансы и продумать линию поведения в офисе у адвоката, а не в отделении полиции, находясь в состоянии стресса. Перед допросом необходимо рассказать адвокату свою версию случившегося и обсудить, как вы будете отвечать на вопросы следователя, чтобы не попасть в ловушки, которые нередко расставляют израильские полицийские.

Помните: если вы оказались в непростой ситуации, то всегда можете задать мне любые вопросы по телефону : 052-3200009

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