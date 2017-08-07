Руководство коалиции договорилось повторно утвердить закон о налоге на третью квартиру

В понедельник, 7 августа, министр финансов Моше Кахлон, глава правительственной коалиции Давид Битан и глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни пришли к соглашению, согласно которому закон о налогообложении третьей квартиры будет вынесен на повторное обсуждение и голосование.

Закон, который является одним из главных для министра финансов, был аннулирован в соответствии с решением БАГАЦа из-за "фундаментальной ошибки", допущенной в законодательном процессе. Коллегия судей рекомендовала вернуть закон на доработку в финансовую комиссию Кнессета.

Председатель БАГАЦ Мирьям Наор в своем решении отметила, что при принятии данного закона были "пересечены все красные линии".

Кахлон, Битан и Гафни приняли решение вынести законопроект на рассмотрение финансовой комиссии Кнессета уже в ходе парламентских каникул.

Согласно закону, судьба которого в настоящее время находится под вопросом, налогом должны были облагаться владельцы трех и более квартир. Размер налога должен был составить 1% от стоимости квартиры, при этом его максимальный размер не должен был превышать 18 тысяч шекелей в год. Это около 1.500 шекелей в месяц с одной квартиры.

По оценкам министерства финансов и Налогового управления, под действия закона попадали бы около 50 тысяч владельцев недвижимости в Израиле.