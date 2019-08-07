СМИ: дело министра социального обеспечения Хаима Каца может быть передано в суд

В среду, 7 августа, ведущие израильские онлайн-СМИ сообщили, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит в ближайшие дни сообщит о передаче дела министра социального обеспечения Хаима Каца в суд.

Согласно этим сообщениям, министру будут предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Хаим Кац подозревается в продвижении интересов бизнесмена Моти (Мордехая) Бен Ари, с которым его связывают давняя дружба, а также давние деловые контакты.

Вместе с тем, в министерстве юстиции заявляют, что на сегодняшний день юридический советник не принял окончательного решения в отношении Хаима Каца.

Телеканал "Кан-11" напоминает, что ранее Хаим Кац говорил, что в случае, если против него будет подано обвинительное заключение, он рассмотрит возможность обращения к Кнессету, чтобы активировать "депутатскую неприкосновенность".