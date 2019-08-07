18+
7 августа 2019 г.
последняя новость: 21:35
Нетаниягу: нельзя тратить голоса правых избирателей
Удастся ли купить Иран за 15 миллиардов долларов?
США хотят помочь Польше вернуть конфискованное еврейское имущество
Сирия — полигон битвы за новый мировой порядок
Родные не могут разобраться с телом Токарева
Артемий Лебедев покинул Россию
Умерла знаменитая бизнес-леди
Российские поп-звезды повязаны с криминалом
Сеть иранского террора накрывает Африку
Виктория Мочалова: "Евреи, вообще, идеалисты"
Что нам оставил Ясир Арафат
К евреям на заработки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:47 В южном Тель-Авиве ударами ножа ранен мужчина
20:19 Глава МИДа: россияне стали лучше относиться к Израилю
19:54 СМИ: дело министра социального обеспечения Хаима Каца может быть передано в суд
19:13 Пассажирка авиарейса из Европы доставлена в больницу с тромбозом вен
18:23 Полиция задержала жителя Хариша, державшего в клетке щеглов
18:05 Корпорация "Кан" удалила из интернета реалити-сериал "Иерусалимский округ"
17:20 Первые признаки осени в небе над Израилем: началась миграция аистов
17:03 Еще двое жителей ПА задержаны по делу об изнасиловании девочки, двое отпущены
16:52 Врачи "Шибы" пытаются пришить ребенку пальцы, которые были отрезаны разбившейся раковиной
16:33 Нетаниягу: нельзя впустую тратить голоса правых избирателей
Загрузка...
В Израиле

СМИ: дело министра социального обеспечения Хаима Каца может быть передано в суд

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:09 блог версия для печати фото
Хаим Кац
Авихай Мандельблит

В среду, 7 августа, ведущие израильские онлайн-СМИ сообщили, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит в ближайшие дни сообщит о передаче дела министра социального обеспечения Хаима Каца в суд.

Согласно этим сообщениям, министру будут предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Хаим Кац подозревается в продвижении интересов бизнесмена Моти (Мордехая) Бен Ари, с которым его связывают давняя дружба, а также давние деловые контакты.

Вместе с тем, в министерстве юстиции заявляют, что на сегодняшний день юридический советник не принял окончательного решения в отношении Хаима Каца.

Телеканал "Кан-11" напоминает, что ранее Хаим Кац говорил, что в случае, если против него будет подано обвинительное заключение, он рассмотрит возможность обращения к Кнессету, чтобы активировать "депутатскую неприкосновенность".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2019 г.
Одно из дел против министра соцобеспечения Хаима Каца будет закрыто
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 октября 2018 г.
В воскресенье состоится предварительное слушание по делу министра Хаима Каца
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2018 г.
Полиция рекомендует отдать под суд министра социального обеспечения Хаима Каца





  Rating@Mail.ru  
Среда, 7 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019