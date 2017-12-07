Операция в деревне Кусра: задержаны 20 подозреваемых в нападении на израильтян

В ночь на четверг, 7 декабря, подразделения бригады "Шомрон" вместе с пограничниками, полицейскими и сотрудниками гражданской администрации провели крупномасштабную операцию в арабской деревне Кусра, к югу от Шхема, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции были задержаны 20 местных жителей, подозреваемых в нападении на израильских туристов, совершенном неделю назад, участии в беспорядках и подстрекательстве к террору.

При обысках изъяты личные вещи, похищенные у израильтян в прошлый четверг.

Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Они будут допрошены полицией и общей службой безопасности (ШАБАК).

Напомним, что 30 ноября жители Кусры напали на группу детей и взрослых израильтян, совершавших поход неподалеку от их деревни. В ответ один из взрослых выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них. Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".

Позже большая группа арабов отошла к деревне Кусра и попыталась блокировать проезд армейских джипов в этот населенный пункт.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечала, что организаторы экскурсии не получали разрешение на проход в "зону А".

1-4 декабря в районе Кусры неоднократно провоцировались беспорядки и происходили столкновения между местными жителями и активистами поселенческого движения. 4 декабря один из жителей Кусры был тяжело ранен. Военным приходилось вмешиваться, район Курсы был объявлен закрытой военной зоной. Тогда же были задержаны несколько наиболее активных участников беспорядков.

Операция в Кусре. 7 декабря 2017 года