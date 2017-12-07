18+
7 декабря 2017 г.
последняя новость: 10:16
Николаев отказался от помощи
Джигарханян не спал с женой
Россия скрывает ядерную аварию
Назван признак скорой смерти
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:43 Рабочий получил серьезные травмы на стройплощадке в Бейт-Шемеше
09:03 Задержаны десять арабов, бросавшие бутылки с "коктейлем Молотова"
08:57 Операция в деревне Кусра: задержаны 20 подозреваемых в нападении на израильтян
08:43 Аварии на шоссе Израиля: погибла женщина, двое мужчин в тяжелом состоянии
08:25 Минпрос объявил о записи на программы для одаренных детей
08:15 Коби Александеру разрешили отбывать наказание в Израиле
07:39 Подразделения ЦАХАЛа в Иудее и Самарии приведены в состояние повышенной готовности
07:22 Заснеженный Хермон открыли для туристов
06:53 Следователи двенадцать часов допрашивали Давида Битана
06:34 Израиль приветствует заявление Трампа, мусульманский мир возмущен
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Операция в деревне Кусра: задержаны 20 подозреваемых в нападении на израильтян

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Операция в деревне Кусра. 7 декабря 2017 года
Операция в деревне Кусра. 7 декабря 2017 года
Операция в деревне Кусра. 7 декабря 2017 года

В ночь на четверг, 7 декабря, подразделения бригады "Шомрон" вместе с пограничниками, полицейскими и сотрудниками гражданской администрации провели крупномасштабную операцию в арабской деревне Кусра, к югу от Шхема, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции были задержаны 20 местных жителей, подозреваемых в нападении на израильских туристов, совершенном неделю назад, участии в беспорядках и подстрекательстве к террору.

При обысках изъяты личные вещи, похищенные у израильтян в прошлый четверг.

Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов. Они будут допрошены полицией и общей службой безопасности (ШАБАК).

Напомним, что 30 ноября жители Кусры напали на группу детей и взрослых израильтян, совершавших поход неподалеку от их деревни. В ответ один из взрослых выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них. Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".

Позже большая группа арабов отошла к деревне Кусра и попыталась блокировать проезд армейских джипов в этот населенный пункт.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечала, что организаторы экскурсии не получали разрешение на проход в "зону А".

1-4 декабря в районе Кусры неоднократно провоцировались беспорядки и происходили столкновения между местными жителями и активистами поселенческого движения. 4 декабря один из жителей Кусры был тяжело ранен. Военным приходилось вмешиваться, район Курсы был объявлен закрытой военной зоной. Тогда же были задержаны несколько наиболее активных участников беспорядков.

Операция в Кусре. 7 декабря 2017 года

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2017 г.
Столкновения в районе Кусры, тяжело ранен палестинский араб
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2017 г.
Тело Махмуда Уде, застреленного в деревне Кусра, передано родственникам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2017 г.
Инцидент в деревне Кусра: организаторы экскурсии не получили разрешения от ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2017 г.
Авигдор Либерман прокомментировал инцидент в деревне Кусра
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2017 г.
Столкновения между евреями и арабами возле деревни Кусра
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 30 ноября 2017 г.
Столкновения в Самарии: убит один из арабов, напавших на израильтян. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2017 г.
Группа арабов напала на израильтян около Шхема, один из нападавших убит







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017