Израиль приветствует заявление Трампа, мусульманский мир возмущен

Одной из главных тем, обсуждаемых средствами массовой информации, сегодня является заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

- Реакция на "иерусалимскую речь" Трампа. Фоторепортаж

Израильские политики приветствовали заявление Трампа. Официальный Иерусалим обратился к дружественным странам с призывом – последовать примеру американского президента. В Белом доме призвали Израиль проявить сдержанность, чтобы не провоцировать разжигание конфликта.

В ночь на 7 декабря министерство иностранных дел Чехии объявило о признании Иерусалима в границах 1967 года столицей Израиля.

Другие страны Европы пока не комментируют или высказывают недовольство решением Трампа выступить с заявлением о признании Иерусалима израильской столицей. Негативные комментарии прозвучали со стороны лидеров Великобритании и Франции. МИД Германии ограничился нейтральным комментарием, подчеркнув неизменность своего отношения к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Президент России и российский МИД, по состоянию на утро 7 декабря, никаких комментариев не давали.

Совет Безопасности ООН в пятницу, 8 декабря, проведет заседание, посвященное заявлению Трампа по Иерусалиму.

Лидеры мусульманских стран выступили с гневными заявлениями по поводу "иерусалимской речи" Трампа. С осуждением решения американского президента выступили Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Малайзия и другие мусульманские государства.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что США больше не могут играть ту роль в мирном процессе, которую они играли на протяжении последних десятилетий. По словам Аббаса, США "наградили Израиль за все допущенные им нарушения и проводимую политику апартеида", он также отметил, что решение Трампа послужит на руку радикальным силам, мечтающим втянуть регион в новое кровавое противостояние. Глава ПНА также предупредил, что решение Трампа не может придать легитимность Израилю. По его словам, Иерусалим остается городом, который принадлежит палестинцам, мусульманам, христианам, и он также является вечной столицей Палестины".

На территории ПА объявлена забастовка. Планируются массовые акции протеста.

Лидеры террористической организации ХАМАС заявили, что решение Дональда Трампа "распахнуло двери в ад" перед Америкой. Ранее ХАМАС объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева" и призвал к акциям "сопротивления" в Иерусалиме.

9 декабря Лига арабских государств проведет чрезвычайное совещание на уровне министров иностранных дел, посвященное "иерусалимскому кризису". На заседании, которое пройдет по просьбе представителей ПНА и Иордании, будут обсуждаться ответные шаги на признание Белым домом Иерусалима столицей Израиля.

Историческое заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о статусе Иерусалима, а также объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Дональд Трамп говорил о том, что в течение двадцати лет его предшественники откладывали признание Иерусалима столицей Израиля в надежде, что это способствует скорейшему урегулированию палестино-израильского процесса.

Президент США сказал, что Израиль как любое другое независимое государство имеет право на свою столицу. Он заявил о необходимости признать, как исторический факт то, что Иерусалим уже является столицей еврейского государства, и выразил сожаление, что это не было сделано раньше.

"Каждый американский президент, посещая Иерусалим, фактически признавал, что этот город является столицей государства Израиль, однако ни у одного из них не было достаточно смелости, чтобы объявить об этом официально", – добавил Дональд Трамп.

"Я решил, что пришло время выполнить обещания и официально признать Иерусалим столицей Израиля", – заявил Дональд Трамп.

Вместе с тем, президент США добавил, что эта декларация не является признанием тех или иных границ Иерусалима. "Эти границы должны быть установлены в ходе переговоров", – заявил он. Он также заверил, что Соединенные Штаты остаются приверженными принципу двух государств в том случае, "если он приемлем для обеих сторон".

Дональд Трамп заявил, что поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. При этом уточнил, что в настоящий момент он продлил действие указа, замораживающего реализацию закона о переносе посольства.

Дональд Трамп обратился к региональным лидерам с призывом поддержать инициативу Белого дома: "Я прошу всех лидеров: израильтян, палестинцев, евреев, христиан, мусульман, – присоединиться к нашей кампании по достижению мира".

Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время регион посетит вице-президент США Майк Пенс с целью продвижения палестино-израильских переговоров.

Реакция премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу и других израильских политиков

Глава правительства Израиля опубликовал следующее заявление: "Это исторический день! Заявление президента США Дональда Трампа является важной вехой в истории Иерусалима. Иерусалим наша столица на протяжении 3000 лет. По улицам города ходили наши праотцы, здесь находится наш Храм, отсюда правили цари Израиля, здесь проповедовали пророки Израиля. На протяжении тысяч лет поколения евреев молились: "В следующем году в Иерусалиме". У берегов вавилонских рек и за стенами Варшавского гетто, поколения оплакивали и мечтали о Сионе. 70 лет назад мы осуществили то, о чем молились и мечтали, когда вновь сделали Иерусалим столицей Еврейского государства. Теперь же историческое заявление президента Трампа признало эти основополагающие факты. Президент Трамп, мы признательны вам за справедливое и храброе решение признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку открытия здесь американского посольства. Я призываю другие страны последовать примеру США. Я говорю вам: решение президента Трампа способствует продвижению мира, так как оно возвращает всех к действительности. Простая правда и действительность таковы, что мира не будет без признания Иерусалима столицей Израиля. Я хочу прояснить всем нашим соседям: мы продолжим соблюдать статус-кво в Иерусалиме и на Храмовой горе, а также полную свободу вероисповедания для всех религий. Мы продолжим протягивать руки мира палестинцам и всем нашим соседям. Господин президент, история и еврейский народ всегда будут помнить ваше храброе решение. Спасибо вам".

Президент Израиля Реувен Ривлин сказал: "Нет лучшего подарка к 70-летию государства Израиль. Иерусалим никогда не был и никогда будет препятствием на пути тех, кто действительно хочет мира".

Министр обороны Израиля, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал: "Как израильтянин, я почувствовал радость и гордость за мужественное решение президента Трампа признать Иерусалим нашей вечной столицей, отметившего, что Израиль, как и любое другое суверенное государство, имеет право определять свою столицу, и что отсрочки переселения посольства ничем не помогли продвижению истинного и прочного мира".

Глава блока "Сионистский лагерь" Ави Габай заявил: "Иерусалим – столица Израиля, и весь мир обязан признать это. Я очень рад, что на 70 году существования государства Израиль, наши ближайшие друзья, Соединенные Штаты Америки, признали Иерусалим столицей и готовятся перенести туда посольство. В минувшее воскресенье я слышал в Вашингтоне выступление Джареда Кушнера, и нахожусь под глубоким впечатлением от его готовности вкладывать силы и энергию в продвижение мирного процесса. Я очень надеюсь, что это найдет свое отражение в будущем".

Речь Трампа приветствовали также глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог и глава движения "А-Тнуа" Ципи Ливни.

Министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон заявил: "Иногда даже само собой разумеющееся должно быть проговорено. В течение трех тысяч лет наши предки мечтали о Иерусалиме, молились о нем и стремились к нему из самых разных стран. Сегодня политическая декларация президента Трампа дала международную легитимацию очевидному факту: Иерусалим – столица государства Израиль. Я надеюсь, что лидеры остальных государств последуют примеру Дональда Трампа".

Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") опубликовала следующее заявление: "Я благодарю президента Трампа за твердость, проявленную им, на фоне давления, которое на него оказывалось. Он объявил о признании Иерусалима столицей государства Израиль, и я надеюсь вскоре увидеть резиденцию посла США в нашей столице".

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал выступление президента Трампа волнующим. "Иерусалим – это вечная столица еврейского народа. Я с нетерпением жду приема посла США в Иерусалиме", – заявил Лапид.

Министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин ("Ликуд") заявил: "Я приветствую историческое решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и его распоряжение перенести посольство Соединенных Штатов в Иерусалим. Приняв это решение именно в год пятидесятилетия воссоединения Иерусалима, президент США стал активным участником исторического процесса возвращения еврейского народа в Сион. Возглавляемое мной министерство по делам Иерусалима будет радо содействовать внешнеполитическому ведомству США всеми возможными способами в деле переноса американского посольства в столицу Израиля".

Лидеры МЕРЕЦ и Объединенного арабского списка подвергли речь Трампа крайне резкой критике.

Глава МЕРЕЦ Заава Гальон заявила, что признание Иерусалима столицей Израиля играет на руку "правым безумцам в Израиле". Гальон добавила: "Декларация Трампа является на практике признанием аннексии Восточного Иерусалима и Старого города. Такое признание не поспособствует возобновлению мирного процесса и началу регионального урегулирования, так как любое соглашение потребует компромисса в Иерусалиме".

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ заявил: "Сегодня человеконенавистник Дональд Трамп бросил горящую спичку на тело Ближнего Востока".





