Зимняя буря в Израиле: затопления и обрушения, один погибший

Вторые сутки в Израиле идут сильные дожди, вследствие которых возникли затопления и произошло обрушение бетонной стены одного из заводов в промзоне Атарота, около Иерусалима.

Под завалами оказался сотрудник завода, мужчина примерно 50 лет. Пожарная охрана и спасатели управления тыла, работавшие на месте обрушения, извлекли тело погибшего из-под обломков.

Полиция и служба скорой помощи сообщают о многочисленных автомобильных авариях, множество машин оказалось в зонах затопления (в частности, на 40-й трассе между перекрестками Кидрон и Гиват Бренер, к северу от Гедеры).

Около 10 утра в пятницу полиция уведомила о частичном перекрытии автомобильной трассы "Аялон" (20-е шоссе) из-за затопления, вызванного сильным дождем. В сообщении пресс-службы полиции сказано, что 20-я трасса перекрыта от развязки Роках в южном направлении и от развязки Ганот в северном направлении. Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными маршрутами.

Сообщается также о провале дорожного полотна на 1-й трассе около Латруна. Движение транспорта по одной полосе на этом участке перекрыто.

Сообщения о затоплениях поступали из Тель-Авива, Хайфы, Холона, Бат-Яма, Ришон ле-Циона, Ашкелона, Афулы, Реховота. В частности, в Реховоте были затоплены полицейский участок на улице Герцль и детский сад на улице Хей ба-Ияр.

Накануне было выпущено предупреждение для жителей бедуинских поселков в Негеве (на иврите и арабском) об опасности приближения к потокам воды, рекомендовано особое внимание уделять детям, находящимся за пределами жилых и общественных помещений.

Полиция просит водителей воздержаться от поездок в районы, где возможны затопления, и строго соблюдать скоростной режим во время езды в дождливую погоду. Дорожная полиция может блокировать проезд по опасным участкам.

На побережье Средиземного моря шторм. Высота волн достигает 6 метров. Купание крайне опасно.

В ночь на пятницу, 7 декабря, на вершине горы Хермон выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигает 5 см. Это первый снегопад на Хермоне в нынешнем зимнем сезоне. По оценке метеорологов, устойчивого снежного покрова пока не образуется, так как в течение сегодняшнего дня и в субботу температура на вершине Хермона немного повысится, будут идти дожди.

По оценке метеорологов, дожди будут идти всю пятницу и в субботу. Высока вероятность новых затоплений в низинах, в том числе в Негеве, Араве и около побережья Мертвого моря. В воскресенье-понедельник дожди ослабнут, температура немного повысится.





