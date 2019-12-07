Биньямин Нетаниягу предложил провести прямые выборы, "Кахоль Лаван": "Очередной трюк премьера"

Биньямин Нетаниягу предложил провести прямые выборы. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба премьер-министра.

"За прошедшие недели я проделал значительный путь навстречу, - говорится в обращении Нетаниягу. - Я сделал все возможное, чтобы создать правительство единства и избежать ненужных выборов. Я предоставил Бени Ганцу и другим членам "Кахоль Лаван" разведданные и очень важные сведения о внешнеполитических событиях. Они отлично знакомы с угрозами со стороны Ирана, они знают, какие невероятные возможности открываются со стороны США и арабских стран. Несмотря на это они не ставят во главу угла национальные интересы, а предпочитают личные фантазии Яира Лапида стать главой правительства".

"Еще не слишком поздно. Но если они не придут в себя, если не пойдут на создание правительства национального единства, есть только один путь чтоб избежать ненужных выборов в Кнессет – прямые выборы премьер-министра между мной и Бени Ганцем. В "Кахоль Лаван" говорят, что они знают, чего хочет народ. Так вот, я говорю простую вещь: дайте народу решить, пусть народ решит, кто будет возглавлять страну. Решать должен народ, и никто иной, даже не пресса", - предлагает Нетаниягу.

Через короткое время из "Кахоль Лаван последовал ответ: "Мы прикладываем усилия к предотвращению дорогостоящих и никому не нужных выборов. Мы не занимаемся пустыми манипуляциями и обсуждениями возможности возвращения избирательной системы, вдребезги разбившей властные структуры и политическую систему в Израиле и полностью провалившуюся. Цель этого трюка очевидна: отвлечь внимание от премьер-министра, которому предъявлены три тяжких обвинения, и который является единственным человеком, несущим ответственность за то, что мы находимся на пороге третьих выборов", - заявили в "Кахоль Лаван".

В блоке "Авода-Гешер" также заявили, что не намерены поддерживать инициативу о прямых выборах.

Министр обороны Нафтали Беннет, в свою очередь, заявил, что поддержит это предложение. "Нужно сделать все возможное для того, чтобы остановить третьи выборы", - заявил Беннет.





