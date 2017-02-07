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В Израиле

СМИ: налоговое управление порекомендует предъявить обвинения Бар Рафаэли и ее матери

время публикации: 06:58 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Бар Рафаэли
Бар Рафаэли с матерью
Бар Рафаэли
ВСЕ ФОТО

Налоговое управление Израиля намерено рекомендовать предъявить обвинение известной модели Бар Рафаэли и ее матери, Ципи Рафаэли, в сокрытии доходов на миллионы шекелей и регистрации квартир на подставных лиц. Об этом сообщают 7 февраля газета "Едиот Ахронот" и радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Судя по имеющимся данным, в налоговом управлении считают, что собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений в уклонении от налогов и передачи дела в суд.

- Бар Рафаэли. Фотогалерея

В течение последнего года Бар Рафаэли пришлось неоднократно отвечать на вопросы следователей в связи с расследованием, которое было начато против нее из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов и получении незаконных льгот.

В окружении Рафаэли тогда выражали надежду на то, что это дело будет закрыто путем достижения соглашения между сторонами.

О подозрениях в адрес Рафаэли было официально заявлено в конце декабря 2015 года, однако проблемы Бар с налоговым управлением Израиля начались более шести лет назад. Тогда она обращалась с просьбой признать ее гражданкой Израиля, центр жизни которой находится за границей и освободить ее от уплаты налогов на доходы за 2007-2009 годы. Но налоговое управление ответило отказом.

В четверг, 11 августа, израильская топ-модель Бар Рафаэли родила своего первенца. Девочка весом 3 кг 180 гр появилась на свет в роддоме "Лис" при больнице "Ихилов".

По информации сайта Nana10, мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Девочке, похожей на мать, дали имя Лив.

Бар Рафаэли родилась в Од а-Шароне 4 июня 1985 года. Ее мать Ципи в прошлом тоже была успешной моделью, отец Рафи владеет собственной лошадиной фермой. Предки Бар были выходцами из Италии, Литвы и Польши. Впервые в качестве модели Бар выступила, когда ей было всего восемь месяцев. С тех пор она не прерывала карьеру в модельном бизнесе, пыталась выступать в качестве актрисы и создавать собственную фирму. Около пяти лет длился ее роман со знаменитым голливудским актером Леонардо ДиКаприо, который так и не закончился свадьбой. В сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру. 11 августа 2016-го у них родилась дочь Лив.



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