В центре Тель-Авива водитель протаранил несколько автомобилей и въехал в витрину магазина

Вечером 7 февраля в полицию поступило сообщение об аварии на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве. Согласно поступающим сообщениям, водитель протаранил несколько автомобилей, въехал на тротуар, разбил витрину магазина и остановился.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате этого происшествия два человека получили легкие травмы.

Пресс-служба полиции сообщила, что за рулем автомобиля находился 70-летний водитель. Обстоятельства происшествия расследуются.

Напомним, что 18 июня 2016 года на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве водитель, перенесший за рулем инфаркт, врезался в столики возле ресторана "Фурама". В результате аварии погибли три человека, а еще шесть получили ранения. 13 июля на Сдерот Иерушалаим в Холоне водитель, утратив контроль над транспортным средством, врезался в ресторан "Пинат а-Цела".