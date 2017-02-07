Исторический шаг или удар по демократии: политики и СМИ о законе о форпостах

Во вторник, 7 февраля, комментаторы израильских СМИ, политики и общественные деятели продолжают обсуждать утверждение закона о легализации форпостов и возможные последствия этого шага.

В то время, как леворадикальная организация "Шалом ахшав" уже заявила, что подаст иск в БАГАЦ с требованием признать закон неконституционным, глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон подчеркнула, что не будет спешить с обращением в судебную инстанцию. "Авторы этого закона мечтают, чтобы он был заблокирован БАГАЦем, и тогда они получат повод для новых нападок на судебную систему. Не стоит им дарить такой подарок – правительство заварило кашу, пусть оно ее и расхлебывает", – сказала Гальон в интервью Парламентскому телеканалу.

Коллега Гальон по фракции МЕРЕЦ Михаль Розин добавила: "Этот день войдет в историю, как день, когда правый лагерь узаконил хищение частных арабских земель. Этот закон противоречит демократическим и еврейским ценностям государства Израиль".

На правом фланге израильской политической карты называют принятие этого закона историческим событием. "После многих лет бесплодных попыток урегулировать статус поселений, нам удалось это сделать, – сказал глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет. – Жизнь 500 тысяч поселенцев Иудеи, Самарии и Иорданской долины становится более нормальной и стабильной".

Заместитель министра обороны Эли Бен Даан ("Байт Иегуди") также назвал утверждение закона историческим днем: "Правительство взяло на себя ответственность за судьбу поселенчества в Иудее и Самарии. Это первый шаг на пути к распространению израильского суверенитета в Иудее и Самарии".

Представители совета жителей Амоны, выселенных из домов на прошлой неделе, приветствовали решение Кнессета. "Этот законопроект родился на фоне тяжелого кризиса в связи с разрушением нашего поселка", – говорится в распространенном ими заявлении.

Комментатор по юридическим вопросам газеты "Едиот Ахронот" Това Цимуки подробно описывает возможные последствия принятия этого закона – от иска в Международный суд в Гааге и до санкций, которые могут быть наложены на Израиль.

Юридический комментатор газеты "Исраэль а-Йом" Хаим Шайн считает, что утверждение закона стало шагом на пути урегулирования спора о том, кому принадлежат земли в Иудее и Самарии, на которых построены поселения. "Скорее всего этот закон будет заблокирован БАГАЦем, но он является катализатором процессов, которые приведут к изысканию формулы, приемлемой для судебных инстанций. Модели опробованы в различных странах мира", – пишет Шайн.

Комментатор Йоси Мельман пишет в газете "Маарив а-Шавуа", что этот закон правильнее было бы назвать мафиозным. "Преступники смогли убедить Кнессет провести закон, который задним числом легализует хищение земель и изгнание с них законных владельцев", – пишет Мельман.

Карни Эльдад пишет в той же газете, что речь идет о логичном и справедливом законе, который гарантирует с одной стороны, что уже существующие дома не будут разрушены, а с другой, что арабские владельцы земель получат достойную компенсацию. Эльдад также считает, что БАГАЦ примет решение заблокировать этот закон, и, по ее мнению, это будет грубой ошибкой судей. "БАГАЦ принял решение разрушить Амону и стимулировал продвижение закона о легализации форпостов. Если БАГАЦ заблокирует этот закон, он стимулирует следующий шаг на пути к аннексии Иудеи и Самарии", – пишет она.

Закон о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии был утвержден во втором и третьем чтениях 60 голосами "за" при 52 голосах "против". Среди голосовавших против этого закона был один из депутатов от "Ликуда" – Бени Бегин. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в голосовании не участвовал: закон утвердили до того, как он успел вернуться из Лондона.





