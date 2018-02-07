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7 февраля 2018 г.
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В Израиле

Попытка проникновения в Итамар: террорист сдался ЦАХАЛу

время публикации: 18:35 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
Попытка проникновения в Итамар: террорист сдался ЦАХАЛу
Попытка проникновения в Итамар: террорист сдался ЦАХАЛу
Попытка проникновения в Итамар: террорист сдался ЦАХАЛу

В среду, 7 февраля, гражданской администрации сдался предполагаемый террорист, пытавшийся вместе с сообщником проникнуть не территорию поселения Итамар.

Вместе с тем, пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что 28 января была предпринята попытка теракта в поселении Итамар. В сообщении пресс-службы говорится: "Сегодня добровольно сдался представителям гражданской администрации еще один подозреваемый, пытавшийся проникнуть в поселение для осуществления теракта. Подозреваемый передан сотрудникам служб безопасности для дальнейшего расследования".

Вечером 28 января пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на территории бригады "Шомрон" были замечены два палестинских араба в камуфляжной форме при попытке проникновения в Итамар. Один из них был задержан. Его сообщнику удалось скрыться.

Поиски скрывшегося террориста в деревне Бейт-Фурик привели к столкновению между военнослужащими и арабской молодежью. Арабы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону военнослужащих. Солдаты были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстрацией.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2018 г.
Предотвращена попытка проникновения террористов в Итамар







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