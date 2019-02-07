"Можжевеловый сокол-2019": ЦАХАЛ начал подготовку к совместным учениям с армией США

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале подготовки к учениям "Можжевеловый сокол-2019" (Juniper Falcon). В ближайшие дни во многих районах страны будет наблюдаться оживленное движение боевой техники и военных.

Сами учения, которые проводятся совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM), начнутся 10 февраля и будут проходить до 15 февраля.

План учений обсуждается уже несколько месяцев, в настоящее время ЦАХАЛ и армия США начали развертывание необходимой для маневров инфраструктуры.

В этом году в учениях примут участие около 300 военнослужащих США и 400 израильских военнослужащих из различных подразделений ЦАХАЛа, в том числе из ПВО и ВВС.

В рамках подготовки к маневрам в четверг, 7 февраля, на авиабазе "Хацор" приземлился военно-транспортный американский самолет C-130 Hercules.