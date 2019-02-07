Праймериз-2019 в "Ликуде": "желтая карточка" Нетаниягу

Перед президентскими выборами 2014 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу был очень недоволен перспективой того, что Шимона Переса сменит Реувен Ривлин. Премьер-министра настолько не устраивала кандидатура Ривлина, что он проверял самые неожиданные пути решения проблемы: от выдвижения на эту должность не гражданина Израиля (например, писателя Эли Визеля) до отмены института президентства. Ситуация, при которой глава правительства возражает против кандидатуры президента, представляющего его собственную партию, достаточно редкая. Несмотря на то, что позиция премьер-министра была всем хорошо известна, тогдашний министр внутренних дел Гидеон Саар не просто открыто заявлял о поддержке кандидатуры Ривлина, но и стал главой его предвыборного штаба. Это не только положило конец отношениям Нетаниягу и Саара, но и стало исключительным по тем временам проявлением своеволия со стороны одной из ведущих фигур в правящей партии. Пять лет спустя уже не один Гидеон Саар, а десятки тысяч ликудников, принявшие участие в праймериз, продемонстрировали премьеру границы его возможностей.

Четвертое место Гидеона Саара – это успех, масштаб которого трудно переоценить. Политик, который три года находился вне общественной жизни, а с момента возвращения стал объектом атак "приближенных" премьер-министра, заподозренный в подготовке путча против Нетаниягу, не имеющий своего лагеря в партии, не только не стал "мальчиком для битья" на минувших праймериз, но и утвердил свою фигуру в качестве основного претендента на место Нетаниягу, когда тот покинет политику.

Победил не только Саар. Его бывшая помощница Михаль Шир одержала верх над бывшим главой канцелярии премьер-министра Давидом Шараном, что также стало характерным итогом праймериз 2019 года.

И вся первая четверка победителей имеет в своем послужном списке публичный конфликт с Нетаниягу: Юлий Эдельштейн вступил в конфронтацию с Нетаниягу по поводу церемонии Дня независимости, Исраэль Кац – по поводу работ на железной дороге в шаббат (кстати, Кац тоже подозревался канцелярией премьера в попытке организации путча и едва не был уволен), Гилад Эрдан вызвал раздражение неспособностью обуздать генинспектора полиции в контексте расследований против Нетаниягу.

Члены "Ликуда" отдали первые места тем, кто конфликтовал с премьером. Те же, кто отличался в основном славословием и бесконечным поиском путей быть упомянутыми в СМИ, оказались на задворках предвыборного списка или вовсе за его пределами.

И всё же нельзя говорить о вотуме недоверия премьеру со стороны товарищей по партии. Просьба о праве кооптировать двух человек в предвыборный список удовлетворена, а Йоав Галант, которому активно покровительствовал премьер-министр, занял шестое место.

Ликудники никогда не воюют в открытую со своим лидером, к тому же с таким, кто вот уже почти десять лет сохраняет для "Ликуда" статус партии власти. Но 5 февраля стало очевидно: в "Ликуде" готовятся к завершению эпохи Нетаниягу.

"Ликуд" избрал в целом неплохой, солидный список. Не лишним было бы увеличение представительства русскоязычных кандидатов на реальных местах. Но сформированный список вполне можно представить избирателю, не испытывая жгучего стыда за отдельных особо экстравагантных представителей.

Если все, что известно о намерениях юридического советника правительства Авихая Мандельблита, соответствует действительности, этому составу правящей партии придется переживать уход со сцены Биньямина Нетаниягу. В ожидании этого момента в партии неизменно сформируются лагеря. Вероятно, это будет Саар против Каца с одной стороны и Эрдан против них обоих с другой. Времена единовластия в "Ликуде" близятся к завершению.

Политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





