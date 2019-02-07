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В Израиле

К расследованию убийства девушки в Иерусалиме подключились следователи ШАБАКа

время публикации: 7 февраля 2019 г., 21:49 | последнее обновление: 7 февраля 2019 г., 22:13 блог версия для печати фото
К расследованию убийства девушки в Иерусалиме подключились следователи ШАБАК

Онлайн-СМИ сообщили, что на место, где было обнаружено тело 19-летней израильтянки, приехали следователи ШАБАКа. Об этом сообщается в "твиттере" 20-го канала и на сайте "Аруц-7". Это может свидетельствовать о том, что следствием, среди прочего, рассматривается версия теракта.

7 февраля, около 19:00 в парковой зоне в столичном районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело 19-летней девушки со следами насилия.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что во второй половине дня было получено сообщение о пропаже девушки. Был развернут оперативный штаб, который координировал действия полиции и добровольцев, участвующих в поисковой операции.

Пресс-служба полиции передала, что на данном этапе рассматриваются все возможные версии.

По просьбе полиции был вынесен судебный запрет на публикацию любых подробностей расследования.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2019 г.
В Иерусалиме обнаружена мертвой 19-летняя девушка





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