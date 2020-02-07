Прогноз на выходные и начало недели: шторм, дожди, снегопад и гололед в горных районах

Метеорологическая служба Израиля уточнила прогноз на выходные дни и первую половину следующей недели. Прогнозируются резкое похолодание, снегопад и гололед в горных районах, сильный шторм на побережье Средиземного моря.

В пятницу, 7 февраля, возобновился снегопад на горе Хермон. 8 февраля снегопад усилится, температура опустится до -6, -8 градусов по Цельсию. По всей видимости, доступ для отдыхающих на горный курорт будет закрыт. Снегопад на Хермоне ожидается, как минимум, до вторника.

С вечера пятницы в горных районах на севере страны ожидаются дожди, временами с грозами и градои. Вечером в субботу начнется снегопад в Цфате и других районах Верхней Галилеи, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря. 9-10 снегопад продолжится, температура в Цфате в ночное время будет опускаться до -2 градусов.

В субботу, 8 февраля, в Иерусалиме будет очень холодно, ожидаются дожди с грозами и град. Вечером и в ночь на воскресенье возможен снегопад в районах, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря. Ночью температура опустится почти до +1 градуса по Цельсию. В понедельник, 10 февраля, в столице будет очень холодно (ночью до нуля), но установится солнечная погода: снег местами может не растаять, возможно обледенение трасс. Во вторник температура немного повысится.

В пятницу ветер на побережье Средиземного моря усилился до 45-55 км/ч с порывами до 75-95 км/ч. На море шторм, высота волн 4-6 метров. Пик шторма придется на субботу, когда скорость ветра будет достигать 70-100 км/ч, а высота волн – 5-8 метров. В воскресенье-понедельник скорость ветра снизится до 40-60 км/ч, но море будет штормить.

В эти дни высока вероятность затоплений в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря, а также в южной части Средиземноморского побережья, в районе Ашдода-Ашкелона.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.