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В Израиле

В Тель-Авиве прошла демонстрация за сохранение единства народа

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати фото
Депутат Глик на демонстрации в Тель-Авиве 07.01.2017

Вечером 7 января на площади Рабина в Тель-Авиве прошла демонстрация выражения солидарности, в которой приняли участие представители правого и левого политических лагерей.

По некоторым оценкам, в демонстрации участвовали около полутора тысяч человек. Инициаторами проведения акции выступили отставной офицер Зив Шилон, ставший инвалидом во время антитеррористической операции в секторе Газы в 2012 году, и родители Гилада Шаэра, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха, троих подростков, убитых террористами в 2014 году. Цель демонстрации - призвать израильский народ сохранять единство и избегать внутренних конфликтов.

На демонстрацию пришли представители "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог и Ципи Ливни, лидер "Еш Атид" Яир Лапид, а также депутаты Кнессета от партии "Ликуд" Йегуда Глик и Йорам Киш.

На демонстрацию пришли также несколько правых активистов, попытавшихся выступить с требованиями освободить Эльора Азарию, но полицейские удалили их с площади.

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