Оппозиция обвиняет Нетаниягу в коррупции

Представители оппозиционных партий выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за проверки подозрений в коррупции. Лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни сказала, что Нетаниягу должен решить, кто он - олигарх или глава правительства.

Выступая на мероприятии "Шабатарбут" в Модиине, Ливни заявила, что Нетаниягу "утратил моральное право" пребывать на посту главы правительства из-за его действий во время рассмотрения законопроекта о легализации поселений и в ходе судебного процесса над Эльором Азарией. Ливни призвала юридического советника правительства как можно скорее принять решение по поводу проверки подозрений в адрес Нетаниягу.

Лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон сказала, что "ежемесячное пособие" в размере сотен тысяч шекелей на протяжении долгих лет не может считаться обычными подарками. По ее словам, это "проблематичная пакетная сделка".

Депутат Кнессета от "Аводы " Став Шафир заявила, что Нетаниягу "коррумпирован в буквальном смысле", даже если за проверками не последует предъявление обвинений. По ее словам, Нетаниягу принимал решения, думая исключительно о своем политическом выживании.