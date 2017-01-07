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В Израиле

Оппозиция обвиняет Нетаниягу в коррупции

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Ципи Ливни

Представители оппозиционных партий выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за проверки подозрений в коррупции. Лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни сказала, что Нетаниягу должен решить, кто он - олигарх или глава правительства.

Выступая на мероприятии "Шабатарбут" в Модиине, Ливни заявила, что Нетаниягу "утратил моральное право" пребывать на посту главы правительства из-за его действий во время рассмотрения законопроекта о легализации поселений и в ходе судебного процесса над Эльором Азарией. Ливни призвала юридического советника правительства как можно скорее принять решение по поводу проверки подозрений в адрес Нетаниягу.

Лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон сказала, что "ежемесячное пособие" в размере сотен тысяч шекелей на протяжении долгих лет не может считаться обычными подарками. По ее словам, это "проблематичная пакетная сделка".

Депутат Кнессета от "Аводы " Став Шафир заявила, что Нетаниягу "коррумпирован в буквальном смысле", даже если за проверками не последует предъявление обвинений. По ее словам, Нетаниягу принимал решения, думая исключительно о своем политическом выживании.

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