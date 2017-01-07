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10-й Канал: Нетаниягу просил Керри сделать визу Арнону Милчену

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
10-й Канал: Нетаниягу просил Керри сделать визу Арнону Милчену

Бизнесмен Арнон Милчен обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой помочь ему урегулировать вопрос с американской визой, сообщил вечером 6 января 10-й Канал ИТВ.

Согласно этой информации, в 2014 году Биньямин Нетаниягу трижды беседовал с госсекретарем США Джоном Керри и просил его помочь Милченну получить визу. 10-й Канал утверждает, что из-за связи Милчена с израильской ядерной программой он должен был продлевать визу каждый год. После вмешательства Керри израильский бизнесмен получил визу на десять лет, говорится в репортаже Десятого канала.

Арнон Милчен - один из владельцев 10-го Канала ИТВ, голливудский продюсер. Напомним, что, по версии следствия, он мог делать Биньямину Нетаниягу дорогие подарки в обмен на некие услуги. Глава правительства отрицает, что имело место нарушение закона. По словам его адвоката Яакова Вайрота, нет ничего предосудительного в том, что Милчен дарил Нетаниягу, своему давнему другу, сигары.

На прошлой неделе полицейские дважды допрашивали премьер-министра. Нетаниягу настаивает на полной невиновности.

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