Прогноз погоды на 7 января: похолодание, малооблачно, вечером шторм на побережье Средиземного моря

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 января, будет малооблачно. Температура воздуха ниже, чем вчера. Без осадков. Вечером усилится ветер, на побережье Средиземного моря будет штормовая погода. Повышенная запыленность воздуха на юге страны.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 10-15, в Эйлате – 9-21. В Беэр-Шеве – 4-18, в Мицпе-Рамоне – 3-12, на побережье Мертвого моря – 12-22, в Ашкелоне – 10-16, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 60-280 см. Вечером купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье ожидается дополнительное похолодание, дожди на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге. В понедельник – дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, усиление ветра, повышенная запыленность воздуха на юге. Во вторник ожидается небольшое повышение температуры, незначительная облачность, возможен слабый дождь на севере, сильный восточный ветер в горных районах.