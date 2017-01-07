7 января 2017 г.
последняя новость: 10:17
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:09 55-летняя женщина погибла в результате падения с лестницы в Эйлате
06:39 Прогноз погоды на 7 января: похолодание, малооблачно, вечером шторм на побережье Средиземного моря
21:15 Израиль сокращает финансирование ООН
20:23 Израильские власти выдали палестинцам тела двух террористов
17:42 Умер 102-летний мужчина, получивший травмы в ДТП
15:44 Адвокат Нетаниягу: глава правительства может принимать в подарок сигары от друга
15:09 Нетаниягу приветствовал резолюцию Конгресса США по поводу решения СБ ООН
14:57 Двое 15-летних подростков сознались в том, что оставили надписи "Смерть судьям" и "Смерть арабам"
13:54 Суд продлил на 10 дней арест подозреваемого в убийстве в Хайфе
13:40 На рынке в Акко женщина получила тяжелые травмы в результате падения с большой высоты
В Израиле

Прогноз погоды на 7 января: похолодание, малооблачно, вечером шторм на побережье Средиземного моря

время публикации: 06:39 | последнее обновление: 06:39 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 7 января: похолодание, малооблачно, вечером шторм на побережье Средиземного моря

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 января, будет малооблачно. Температура воздуха ниже, чем вчера. Без осадков. Вечером усилится ветер, на побережье Средиземного моря будет штормовая погода. Повышенная запыленность воздуха на юге страны.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 10-15, в Эйлате – 9-21. В Беэр-Шеве – 4-18, в Мицпе-Рамоне – 3-12, на побережье Мертвого моря – 12-22, в Ашкелоне – 10-16, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 60-280 см. Вечером купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье ожидается дополнительное похолодание, дожди на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге. В понедельник – дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, усиление ветра, повышенная запыленность воздуха на юге. Во вторник ожидается небольшое повышение температуры, незначительная облачность, возможен слабый дождь на севере, сильный восточный ветер в горных районах.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 7 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017