ЦАХАЛ опубликовал отчет о борьбе с террором в 2017 году

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет за 2017 год, в котором приведены данные о борьбе с террором. Некоторые сведения не публиковались ранее.

В отчете ЦАХАЛа говорится, что в 2017 году совместными усилиями армии, общей службы безопасности (ШАБАК) и других силовых структур были задержаны 3617 подозреваемых в террористической деятельности (в 2016-м были задержаны 3143 подозреваемых в терроре).

В документе ЦАХАЛа сказано, что в 2017 году было совершено 99 террористических нападений, жертвами которых стали 20 гражданских лиц (учтена смерть девушки, умерший от ранений, полученных в 2011 году), 169 получили ранения (по публиковавшимся ранее сведениям редакции NEWSru.co.il, в 2017 году арабские террористы совершили 53 нападения на израильтян, используя огнестрельное и холодное оружие, а также взрывные устройства – в нашей статистике не учитывались ситуации, когда попытка теракта пресекалась и не было пострадавших ни с одной из сторон, а также "каменные атаки", если не было тяжелораненых). При этом отмечается, что в 2016 году было зафиксировано 269 террористических атак, жертвами которых стали 17 человек, 263 получили ранения (126 терактов по статистике NEWSru.co.il).

Армейская пресс-служба также приводит данные по ракетно-минометным обстрелам из сектора Газы за последние годы и сообщает, что в 2017 году были ответными ударами были поражены 59 целей в Газе: пусковые установки, форпосты боевиков, учебные базы, мастерские, в которых производили оружие и наблюдательные пункты. Отмечается, что в минувшем году интенсивность обстрелов из Газы несколько возросла, но была одной из самых низких за последнее десятилетие.

В 2017 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между военной разведкой (АМАН) под командованием генерала Арци Алеви и ШАБАКом, возглавляемым Надавом Аргаманом. По оценке ЦАХАЛа, усиление сотрудничества позволило более эффективно бороться с террором. В частности, в результате совместных операций армии и спецслужб в 2017 году было конфисковано около 10 миллионов шекелей наличными, предназначавшихся для финансирования террористической деятельности, было обнаружено и закрыто 42 мастерских по производству оружия, конфисковано 455 единиц огнестрельного оружия.

Более подробные сведения о терактах в 2017 году редакция NEWSru.co.il публиковала 1 января. Наши данные были основаны на оперативной информации, поступавшей, в том числе, от пресс-служб армии, полиции и погранслужбы.