"Исраэль а-Йом": Эли Ишай обсуждает с духовными лидерами ШАС возможность возвращения в партию

В воскресенье, 7 января, политический обозреватель газеты "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд опубликовал информацию о том, что глава партии "Яхад" Эли Ишай встречался с одним из духовных лидеров партии ШАС. Встреча проходила в помещении иерусалимской йешивы "Кисэ рахамим". В беседе не принимали участия советники, и о самом факте встречи знали немногие.

Как пишет "Исраэль а-Йом", в ходе встречи обсуждались политические вопросы. Речь идет о предложении создания совместного предвыборного списка, в который войдут представители партий ШАС и "Яхад", в то время как каждая партия сохранит независимость и продолжит следовать распоряжениям своих религиозных авторитетов, а также о формировании пропорционального списка, в котором будет больше представителей ШАС на реальных местах.

Как пишет Тухфельд, глава ШАС Арье Дери категорически возражает против этого и любого другого предложения, открывающего дорогу Эли Ишаю обратно в ШАС. В Совете мудрецов Торы, в свою очередь, крайне обеспокоены результатами последних опросов, согласно которым ШАС балансирует на грани электорального барьера.

По сообщению Мати Тухфельда, это была уже не первая встреча между Эли Ишаем и членом совета Мудрецов Торы. В ближайшее время должна состояться встреча того же представителя Совета мудрецов с духовным лидером партии "Яхад" и главным религиозным авторитетом Эли Ишая раввином Меиром Мазузом.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием по поводу этой публикации в пресс-службу Эли Ишая. К настоящему моменту комментарий не получен.

В интервью, которое Эли Ишай дал сайту NEWSru.co.il в октябре 2017 года, он отказался комментировать появившиеся уже тогда публикации о его контактах с духовными лидерами ШАС: "Я не хочу вдаваться в эти детали. Могу лишь сказать, что ШАС дорога мне, и сегодня под руководством Дери партия терпит крах". Ишай не отверг возможности возвращения в партию ШАС: "Сейчас я в партии "Яхад". Если что-то подобное станет актуальным, я пойду к раввину Мазузу и сделаю то, что он мне скажет. Я ничего не отрицаю. Всю жизнь я делаю то, чего требует от меня Тора и ее мудрецы. В настоящий момент партия "Яхад" движется вперед. Я занят сейчас только этим".





