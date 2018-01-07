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В Израиле

Полмиллиона лет истории: в округе а-Шарон найдена стоянка предков человека

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Полмиллиона лет истории: в округе а-Шарон найдена сохранившаяся стоянка предков человека
Полмиллиона лет истории: в округе а-Шарон найдена сохранившаяся стоянка предков человека
Полмиллиона лет истории: в округе а-Шарон найдена сохранившаяся стоянка предков человека
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В ходе раскопок, которые вели в округе а-Шарон специалисты Управления древностей и Тель-авивского университета, были обнаружена доисторическая стоянка, существовавшая около 500 тысяч лет назад. Во всем Восточном Средиземноморье было найдено лишь несколько подобных поселений.

Площадь обнаруженного поселения – около одного гектара. На его территории найдены тысячи доисторических артефактов, в том числе сотни кремневых орудий. Добавим, что работы проводились перед расширением арабского населенного пункта Джальджулия и финансировались Земельным управлением Израиля.

"Это исключительная находка, которая проливает свет на культуру раннего палеолита в нашем регионе. Похоже, что в районе Джальджулии были очень удачные условия для стоянки – люди возвращались сюда снова и снова", – говорят руководители раскопок Мааян Шемер и Ран Баркаи.

По их словам, стоянка была заселена представителями вида "человек прямоходящий" – непосредственными предками современного человека. Охота и собирательство, доставлявшие им пропитание, вынуждала их перемещаться с места на место – в зависимости от источников пищи.

Помимо пропитания, доисторическому человеку требовался источник воды и залежи кремня – для изготовления орудий труда и охоты. Скорее всего, воду они брали из ручья Кана, который 500.000 лет назад протекал ближе к стоянке, чем сейчас. "Похоже, что люди помнили о хороших стоянках, возвращаясь сюда каждый год", – говорят ученые.

Создание кремневых орудий характерной каплевидной формы требовало высокой квалификации и умения планировать работу заранее. Они были своеобразным "складным ножом" доисторического человека, подходящим и для охоты, и для разделки туш, и для обработки кожи.

"Для нас эта стоянка стала неожиданностью. Найти столь обширный доисторический объект подобной сохранности – очень радостное событие", – отмечает Мааян, напоминая, что в непосредственной близости к Джальджулии расположены еще два важных объекта, в том числе – пещера Кесем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2008 г.
В галилейской пещере обнаружены кости доисторических медведей и буйволов







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