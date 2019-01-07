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В Израиле

Умер бывший министр обороны Моше Аренс

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Моше Аренс в 2016 году
Дан Шомрон, Моше Аренс, Ицхак Мордехай и Моше Яалон в 1991 году
Моше Аренс в 2012 году

В понедельник, 7 января, в возрасте 93 лет скончался бывший министр иностранных дел и обороны Моше Аренс.

Он занимал должность посла Израиль в США, главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а также иные общественные и политические должности.

Моше (Миша) Аренс родился в Литве в 1925 году. Когда ему было полтора года, семья переехала в Ригу. В 1939 году эмигрировал с семьей в США, где служил в армии в 1944 – 1946 году, а затем приобрел специальность инженера.

В 1948 году репатриировался в Израиль. В 1962-1971 году был генеральным директором концерна "Таасия авирит" и участвовал в проектировании самолета "Арава". В 1971 году получил премию за вклад в безопасность государства Израиль.

Впервые Аренс был избран в Кнессет в 1974 году от партии "Херут". В 1977 году был переизбран от "Ликуда" и голосовал против Кемп-Дэвидских соглашений с Египтом. В 1982 году был назначен послом Израиля в США, а год спустя сменил Ариэля Шарона на посту министра обороны. После выборов 1984 года стал министром без портфеля в правительстве национального единства, но в 1987 году подал в отставку в знак протеста против сворачивания проекта "Лави".

С декабря 1988 года был министром иностранных дел, а в апреле 1990 года вернулся на пост министра обороны. Во время войны в Заливе продвигал возможность операции ЦАХАЛа в западном Ираке, однако этот проект был заблокирован премьер-министром Ицхаком Шамиром.

После поражения "Ликуда" на выборах 1992 года, Аренс покинул Кнессет и политическую жизнь. В 1998 году выдвинул свою кандидатуру на праймериз в "Ликуде" против Биньямина Нетаниягу, политическим отцом которого считается.

В последние годы Аренс публиковал статьи на актуальные темы в газете "Гаарец" и выступал с публичными заявлениями.

Время и место похорон Моше Аренса не сообщается.

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