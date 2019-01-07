"Железный купол" перехватил ракету, выпущенную из Газы в сторону Ашкелона

В ночь на понедельник, 7 января, в сторону израильской территории из сектора Газы была выпущена, по меньшей мере, одна ракета. Сигнал тревоги "Цева адом" прозвучал в Ашкелоне и районном совете Хоф Ашкелон в 3:18.

Ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Пострадавших нет.

Это был первый ракетный обстрел из Газы в 2019 году.

В ответ ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по позициям ХАМАС и объектам террора в северной части сектора Газы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, атаке подвергся тренировочный лагерь террористов. В атаке на террористические объекты принимали участие самолеты и вертолет ЦАХАЛа.

Очевидно, запуск ракеты в сторону территории Израиля был реакцией боевиков на атаку израильских ВВС, вечером 6 января обстрелявших объекты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) в районе Хан-Юниса, на юге сектора.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявляла, что вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по двум позициям террористической группировки ХАМАС в секторе Газы. Эта атака стала ответом на запуск в сторону израильской территории заминированной летательной конструкции, которая приземлилась в районе Сдот Негев и была обезврежена полицейскими саперами.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год. 1 обстрел, 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





