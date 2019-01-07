ШАБАК опубликовал подробности расследования дела о "еврейском терроре"

Общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала подробности расследования убийства Аиши Мухаммад ар-Раби. 6 января была разрешена к публикации информация о том, что задержаны пятеро учащихся йешивы "При а-Арец" в Рехалим. Задержанные подозреваются в совершении теракта, в котором погибла женщина.

Из ШАБАКа передали, что в ходе расследования были обнаружены свидетельства антисионистских и экстремистских воззрений, а также опасности, исходящей от задержанных. "Помимо прочего обнаружен видеоролик, запечатлевший сжигание израильского флага, а также флаг, на котором изображена свастика и написано: "смерть сионистам"".

Отметим, что эти материалы не являются подтверждением или доказательством причастности задержанных к инкриминируемым им действиям.

В ШАБАКе категорически отвергают обвинения в незаконных методах задержания и следствия. "Утверждение, согласно которому задержанные были похищены, не имеет ничего общего с действительностью. Подозреваемые были задержаны на основании постановлений, изданных судом. Сразу после задержаний сообщения были переданы семьям подозреваемых", - говорится в сообщении.

Спецслужбы отвергают утверждение о том, что задержанных лишали возможности соблюдать заповеди иудаизма, в частности не позволяли молиться и кормили некошерной едой.

ШАБАК подтверждает, что задержанным было запрещено встречаться с адвокатами. "Эта мера является обычной, когда речь идет о подозрениях в совершении тяжких терактов", - говорится в заявлении Общей службы безопасности (ШАБАК).

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Автомобиль Аиши, матери девяти детей, был забросан камнями рядом с КПП в окрестностях Шхема. Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Муж Аишы, также находившийся в машине, получил травмы средней степени тяжести.

Йешива "При а-Арец", в которой учатся все пятеро задержанных, находится в поселении Рехалим, недалеко от места происшествия.

Согласно заявлению Общей службы безопасности (ШАБАК), на следующий день после теракта в йешиву приехала некая группа активистов, чтобы проинструктировать подростков о том, как правильно вести себя на допросах.

По данным телеканала "Кан", среди активистов, нарушивших шаббат, чтобы приехать в поселение Рехалим и проинструктировать подозреваемых в теракте подростков о правильном поведении на допросах, был Меир Этингер, внук лидера движения "Ках" раввина Меира Кахане.

Напомним, в последние дни декабря израильские службы безопасности задержали троих несовершеннолетних жителей Самарии по подозрению в причастности к акту "еврейского терроризма". Подробности о подозрениях в адрес задержанных были запрещены к публикации до сегодняшнего дня. На исходе шаббата телеканал "Кан 11" сообщил, что раввин учебного заведения, где учились первые трое задержанных, заявил на следствии, что в момент совершения инкриминируемых им действий, они находились рядом с ним, а поэтому он убежден в их невиновности.

В субботу, 5 января, полиция задержала по делу о "еврейском терроре" еще двоих подростков.