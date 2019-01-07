Израиль заморозил перевод третьей партии катарских денег в Газу

Израиль отказался переводить третью партию катарских денег в сектор Газы. Об этом сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, власти сообщили катарскому бизнемену, который должен был доставить деньги в Газу через Израиль, что перевод денег временно заморожен. Эта мера предпринята в связи с ракетным обстрелом израильской территории, а также в связи с беспорядками на границе с Газой, имевшими место 4 января. В ходе беспорядков их участники демонстрировали купюры катарских денег с портретами военнослужащих Орона Шауля и Адара Голдина, погибших во время операции "Нерушимая скала", чьи тела находятся в руках ХАМАС.

"Галей ЦАХАЛ" отмечает, что речь идет не об отмене условий прекращения огня, а лишь о временной отсрочке. Ожидается, что через короткое время перевод денег в Газу будет возобновлен.

В ночь на 7 января террористы запустили ракету в сторону израильской территории. В Ашкелоне и региональном совете Ашкелон сработал предупредительный сигнал "Цева адом". Ракета была перехвачена системой "Железный купол". В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции террористов в северной части сектора Газы.

Ранее министр внутренних дел и глава партии ШАС Арье Дери заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что по его мнению, Израиль находится на грани эскалации в секторе Газы. "Судя по всему, все наши попытки прийти к урегулированию ситуации, к каким-то договоренностям, остаются безуспешными. В Газе не контролируют ситуацию", - - сказал Дери. Несмотря на это заявление, в политической системе исходят из того, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не заинтересован в эскалации с Газой.