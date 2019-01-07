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В Израиле

Нетаниягу: "Я требую очных ставок со свидетелями обвинения"

время публикации: 20:23 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
Нетаниягу: "Я требую очных ставок со свидетелями обвинения"
Нетаниягу: "Я требую очных ставок со свидетелями обвинения"
Нетаниягу: "Я требую очных ставок со свидетелями обвинения"

Вечером в понедельник, 7 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление. Выступая из своей резиденции в Иерусалиме, он говорил об обстоятельствах ведущихся против него расследований.

Нетаниягу заявил, что юридическая система – это одна из основ демократии. "Можно критиковать юридическую систему, как критикуют Кнессет, правительство и остальные властные структуры. Но мне важно сказать: есть судьи в Иерусалиме", - заявил премьер-министр.

Нетаниягу добавил: "В ходе расследования я требовал очных ставок с государственными свидетелями. Я хотел посмотреть им в глаза и сказать правду. Я просил, как минимум, дважды, и оба раза мне было отказано. Чего они боятся? Что они скрывают? Мне нечего бояться. Мне нечего скрывать. Я повторяю свое требование на проведение очной ставки со всеми свидетелями. Я готов на очные ставки в прямом эфире. Пусть общество видит все, что есть. Я уверен в своей правоте. Я уверен в своей правоте на 4000%. Но как можно говорить о выяснении истины, если отказываются проводить очные ставки, с одной стороны, и отказываются вызывать свидетелей, которые могут доказать мою правоту, с другой стороны. Например, не вызвали главу антимонопольного управления Асафа Эйлата. Почему? Может потому что им очевидно, что Асаф Эйлат подтвердит, что слияние "Безек" и YES проводилось без моего вмешательства?" – сказал глава правительства.

Нетаниягу заявил, что обвинение во взяточничестве абсурдно. Он повторил, что нет никаких доказательств того, что он получал какие-либо привилегии при освещении его деятельности порталом Walla. "Но если уж говорят о связях с прессой, почему не вызывают на допрос Яира Лапида, который неоднократно встречался с Арноном Мозесом, а потом уничтожил записи своих встреч? Меня, который подвергается нападкам более, чем кто-либо в израильской политике с момента основания государства, обвиняют в получении "положительной прессы", а остальных, кто действительно получает доброжелательную прессу, не приглашают даже попить кофе со следователями", - заявил Нетаниягу.

Нетаниягу вновь повторил тезис о том, что следствия – это продолжение попыток левого лагеря отстранить его от власти. "Они знают, что в честной дискуссии у них нет шансов победить нас, и поэтому прибегают к иным средствам. Все знают, что я мог бы положить в одну секунду конец этому кошмару: если бы объявил о размежевании, об отступлении к границам 1967 года, если бы поступился интересами безопасности государства. Но этого никогда не будет. Я продолжу бороться за то, во что верю, во что верим все мы", - резюмировал премьер-министр.

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