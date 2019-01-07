В ходе учений на севере Израиля погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации информацию о том, что в ночь на 7 января, в ходе учений по ориентированию погиб капрал Эвьятар Йосефи, 20 лет, из Гиват Шмуэля.

Эвьятар Йосефи выпускник йешивы "Бней Акива". Он служил в десантной бригаде. Посмертно ему присвоено звание сержанта.

Информация о происшествии передана семье погибшего.

Согласно опубликованной информации, учения проходили в районе русла Хилазон, неподалеку от Кармиэля. В ходе учений военнослужащий сорвался в русло и был унесен потоком. После длительных поисков спасатели обнаружили его в критическом состоянии. Смерть военнослужащего была констатирована в вертолете по пути в больницу.

Двое солдат, принимавшие участие в поисках, получили травмы. Их состояние оценивается как легкое.

Командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа генерал-майор Коби Барак распорядился остановить все учения по ориентированию в армии до завершения расследования обстоятельств инцидента.

Командующий центральным округом генерал-майор Надав Падан распорядился создать специальную следственную комиссию во главе с командиром бригады "Эциони" полковником Ореном Симха.

В расследовании принимает участие военная полиция.

Похороны Эвьятара Йосефи состоится сегодня, 7 января, в 21:00 на военном кладбище в Кирьят Шауле.