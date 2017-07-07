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В Израиле

Праймериз в "Аводе": кибуцы за Габая, ККЛ за Переца

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Праймериз в "Аводе": киббуцы за Габая, ККЛ за Переца

Претенденты на пост председателя партии "Авода" Ави Габай и Амир Перец продолжают бороться за поддержку влиятельных партийных фигур накануне второго тура голосования.

Генеральный секретарь кибуцного движения Нир Меир объявил, что поддерживает кандидатуру Габая и обещал организовать для него предвыборный штаб. Габая поддержал и депутат Зухир Бахалуль.

В свою очередь, председатель Еврейского национального фонда Дани Атар заявил о поддержке Амира Переца, "имеющего опыт и четкую социальную программу".

Действующий председатель "Аводы" Ицхак Герцог на текущий момент не принял сторону ни одного из кандидатов.

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