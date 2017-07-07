Три женщины пожаловались на сексуальные домогательства со стороны заместителя директора БАЗАН

Сотрудницы нефтеперерабатывающей компании БАЗАН утверждают, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны заместителя гендиректора предприятия Шломи Бассона. Эта информация была разглашена с разрешения мирового суда в Хайфе. В компании в отношении Бассона проводится внутреннее расследование, сам он временно отстранился от должности, передает Calcalist.

Главная жалоба связана с девушкой, которая была принята Бассоном на работу нестандартным образом: собеседование проводилось в пабе в Хайфе поздним вечером. После окончания встречи, по утверждению девушки, Бассон предложил подвезти ее домой, но по пути он остановился и попросил разрешения поцеловать ее. После поступления на работу девушка состояла в интимных отношениях с Бассоном вплоть до своего увольнения.

О сексуальной связи с заместителем директора БАЗАН поведала еще одна сотрудница компании. Имеется также жалоба от третьей женщины, чьи данные неизвестны. Ни одна из этих женщин не подала заявление в полицию, они обратилась лишь к руководству компании. Проверкой жалоб занимается экс-судья регионального суда по трудовым конфликтам в Тель-Авиве.