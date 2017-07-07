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В Израиле

Три женщины пожаловались на сексуальные домогательства со стороны заместителя директора БАЗАН

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Предприятия БАЗАН в Хайфе

Сотрудницы нефтеперерабатывающей компании БАЗАН утверждают, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны заместителя гендиректора предприятия Шломи Бассона. Эта информация была разглашена с разрешения мирового суда в Хайфе. В компании в отношении Бассона проводится внутреннее расследование, сам он временно отстранился от должности, передает Calcalist.

Главная жалоба связана с девушкой, которая была принята Бассоном на работу нестандартным образом: собеседование проводилось в пабе в Хайфе поздним вечером. После окончания встречи, по утверждению девушки, Бассон предложил подвезти ее домой, но по пути он остановился и попросил разрешения поцеловать ее. После поступления на работу девушка состояла в интимных отношениях с Бассоном вплоть до своего увольнения.

О сексуальной связи с заместителем директора БАЗАН поведала еще одна сотрудница компании. Имеется также жалоба от третьей женщины, чьи данные неизвестны. Ни одна из этих женщин не подала заявление в полицию, они обратилась лишь к руководству компании. Проверкой жалоб занимается экс-судья регионального суда по трудовым конфликтам в Тель-Авиве.

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