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В Израиле

В друзских деревнях Голанских высот впервые с 1967 года пройдут муниципальные выборы

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 07:52 блог версия для печати фото
В друзских деревнях Голанских высот впервые с 1967 года пройдут муниципальные выборы

Министр внутренних дел Арье Дери сообщил мэрам расположенных на Голанских высотах друзских деревень Буката, Масадэ, Эйн-Кинья и Маджаль-Шамс, что в следующем году в них впервые пройдут муниципальные выборы.

До сих пор мэры этих деревень, значительная часть жителей которых до сих пор считает себя гражданами Сирии, назначались указом министра внутренних дел.

Выборы в друзских деревнях Голанских высот пройдут одновременно с муниципальными выборами по всему Израилю 30 октября 2018 года, сообщает "Гаарец".

Следует отметить, что по закону пост мэра в Израиле может занять только гражданин Израиля, поэтому многие из 23.000 жителей четырех деревень не смогут претендовать на пост, поскольку отказываются получить гражданство и имеют только статус постоянных резидентов.

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