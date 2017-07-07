ДТП в Иерусалиме: четверо пострадавших, 10-летний мальчик в критическом состоянии

В ночь на пятницу, 7 июля, в Иерусалиме произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

На улице Ицхак Шамир, рядом с туннелем А-Аразим, водитель потерял управление автомобилем, и машина врезалась в дорожное ограждение.

На место аварии прибыли медики скорой помощи "Маген Давид Адом" и сотрудники дорожной полиции, улица была перекрыта для движения автотранспорта в сторону центра города.

Состояние одного из пострадавших, мальчика в возрасте примерно 10 лет, оценивается как критическое, одного – как тяжелое, остальных двух – как средней степени тяжести.