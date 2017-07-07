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Ицхак Герцог поддержал Амира Переца

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати фото
Ицхак Герцог поддержал Амира Переца

Действующий председатель партии "Авода" Ицхак Герцог объявил о поддержке Амира Переца в борьбе за пост председателя партии во втором круге внутрипартийных выборов.

По словам Герцога, Перец согласился на все три выдвинутых им требования – сохранение блока "Сионистский лагерь", сохранение статуса Ципи Ливни как второго человека в блоке и обязательство стремиться к организации лево-центристского блока.

Вместе с Герцогом Переца поддержали депутаты Арэль Маргалит, Мануэль Трахтенберг и Айелет Нахмиас-Вербин.

Ранее утром генеральный секретарь кибуцного движения Нир Меир объявил, что поддерживает кандидатуру Габая и обещал организовать для него предвыборный штаб. Габая поддержал и депутат Зухир Бахалуль.

В свою очередь, председатель Еврейского национального фонда Дани Атар заявил о поддержке Амира Переца, "имеющего опыт и четкую социальную программу".

Накануне депутат Кнессета Шели Яхимович публично заявила о том, что она поддерживает Ави Габая в качестве кандидата на пост председателя партии "Авода".

"В понедельник я опущу в избирательную урну бюллетень с его именем с осознанием того, что я отдаю свой голос и свою поддержку порядочному, образованному и смелому человеку, который принесет пользу моей партии и государству", - написала Яхимович.

Габая также поддержали Эхуд Барак и депутаты депутаты Йоси Йона и Михаль Биран.

Председатель всеобщей федерации профсоюзов Ави Нисанкорен призвал к поддержке Амира Переца.

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