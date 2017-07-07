Мужчина, напавший с ножом на жену, а затем пытавшийся покончить с собой, умер в больнице

В пятницу, 7 июля, пресс-служба полиции сообщила, что 77-летний мужчина, житель Модиина, две недели назад напавший с ножом на жену, а затем нанесший ранения самому себе, скончался в больнице.

Напомним, 26 июня сотрудники полиции и медики бригады скорой помощи, прибывшие на место происшествия, в жилой дом на улице Мигдаль а-Менора, обнаружили тяжелораненую 74-летнюю женщину. Ее муж находился в состоянии средней тяжести.

Женщина получила множественные ножевые ранения и потеряла много крови, хотя и находилась в сознании. Ее состояние врачи оценивали как критическое.

По предварительной версии следствия, мужчина нанес своей жене удар ножом, вызвал полицию, а потом попытался покончить с собой.

Дело будет передано в прокуратуру.