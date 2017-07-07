Израиль сократит финансирование ООН ради поддержания еврейских объектов в Хевроне

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что после того, как UNESCO провозгласило Старый город Хеврона и Пещеру Праотцев палестинским объектом культурного наследия, он сократит сумму, передаваемую Израилем в ООН, на один миллион долларов и направит их на поддержание проектов по сохранению еврейского наследия в Хевроне, сообщает "Маарив".

- UNESCO провозгласило Старый город Хеврона палестинским объектом культурного наследия



В частности, эти деньги пойдут на создание Музея еврейского наследия в Кирьят-Арбе и Хевроне.

Нетаниягу напомнил, что в Хевроне похоронены праотцы еврейского народа, и подчеркнул, что только там, где существует израильское присутствие, можно говорить о свободе вероисповедания для всех.

Напомним, что в пятницу, 7 июля, Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) на 41-м саммите организации в Кракове провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Для утверждения этой резолюции требовалось две трети голосов 21 члена Комитета по всемирному наследию UNESCO. Решение было принято 12 голосами "за", при трех голосах "против" и шести воздержавшихся.

Польша, Хорватия и Ямайка потребовали тайного голосования. Некоторые участники саммита возражали против такого решения. В частности, против этого категорически возражал представитель Израиля Кармель Шама-Коэн. В итоге голосование было все же тайным, но на виду у всех.

Просьба о признании Старого города Хеврона и Пещеры Праотцев объектами палестинского культурного наследия была подана представителями ПНА. В документе утверждалось, что этот район находится под угрозой, и что Израиль наносит ущерб собственности, расположенной в Старом городе Хеврона. При этом Хеврон упоминался как исламский город и отрицалась связь евреев с ним.





