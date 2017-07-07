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Прогноз погоды на 7 июля: переменная облачность, среднесезонная температура

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:41 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 7 июля: переменная облачность, среднесезонная температура

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 июля, температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь в некоторых районах в утренние часы.

В Иерусалиме – 19-27 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 27-39. В Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 20-30.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу – малооблачно, небольшое повышение температуры. В воскресенье-понедельник – постепенное повышение температуры до уровня выше среднесезонной.

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Пятница, 7 июля 2017 г.
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