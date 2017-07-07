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В Израиле

Либерман встретился с майором Раши, которому угрожают радикальные представители "харедим"

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился в четверг, 6 июля, с главой отдела призыва в ЦАХАЛ учеников иешив, майором Яаковом Раши, сообщает пресс-служба минобороны.

Министр выразил свою поддержку майору Раши, который вместе со своей семьей подвергаются в последний год тяжелейшим нападкам со стороны экстремистских элементов, противников призыва учеников иешив в армию в ультрарелигиозной общине.

На днях майором Раши по почте был получен конверт, на котором было написано слово "месть", а внутри конверта были провода, отмечает пресс-служба министерства обороны.

В ходе встречи майор Раши рассказал министру Либерману о нападках, демонстрациях и угрозах, направленных против него и членов его семьи, с которыми они сталкиваются ежедневно и ежечасно, и о том, как они с этим справляются.

Авигдор Либерман в свою очередь сказал Яакову Раши, что он полностью поддерживает его деятельность и считает, что майор выполняет крайне важную миссию. "Я очень ценю предпринимаемые вами усилия, и жертвы, на которые вам приходится идти, на фоне того, с чем вам и вашей семье пришлось столкнуться. Мы готовы оказать вам любую необходимую помощь, и я намерен обратиться к министру юстиции, а также к министру внутренней безопасности, чтобы выработать методы борьбы против подобных явлений на юридическом уровне. Это немыслимо, что офицеру ЦАХАЛа приходится сталкиваться с угрозами. Мы обязаны жестко действовать как против этих экстремистов, так и против тех, кто их послал, и не останавливаться до тех пор, пока они не окажутся за решеткой", – заявил министр обороны майору Раши.

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