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В Израиле

Депутат от "Яадут а-Тора" предлагает создать родословную книгу евреев

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Здание Главного раввината в Иерусалиме

Депутат Кнессета Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора") в среду, 5 июля, подал в секретариат парламента законопроект о внесении поправки к Закону о Главном раввинате. Айхлер намерен добавить в него пункт о создании родословной книги в соответствии с Галахой, пишет сайт "Бе-хадрей харедим".

По словам Айхлера, это позволит противостоять фиктивным гиюрам реформистов и консерваторов. Законопроект депутата был выдвинут через день после того, как БАГАЦ удовлетворил апелляцию реформистов по вопросу Закона о государственном гиюре и отложил его решение на полгода.

"Чтобы избежать мошенничества в сфере законности гиюра, Главный раввинат должен вести родословную книгу каждого еврея, который не против того, чтобы быть записанным в этой книге", – написал автор законопроекта. Как отмечает Айхлер, задача Главного раввината – защитить еврейскую семью от ассимиляции и смешанных браков.

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