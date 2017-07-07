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В Израиле

В результате стрельбы на севере Израиля тяжело ранен 37-летний мужчина

время публикации: 01:11 | последнее обновление: 01:19 блог версия для печати фото
В результате стрельбы на севере Израиля тяжело ранен 37-летний мужчина

В результате стрельбы на севере Израиля 37-летний мужчина получил ранения.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 июля, в арабском населенном пункте Фурейдис, расположенном между Хадерой и Хайфой. Согласно имеющимся данным, неизвестный преступник открыл огонь по мужчине, сидевшему в автомобиле.

Медики прибывшей на место бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в тяжелом состоянии в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.

Стрелявший скрылся с места преступления. Сотрудники полиции ведут его поиск. Начато расследование.

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