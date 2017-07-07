UNESCO провозгласило Старый город Хеврона палестинским объектом культурного наследия

Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) в пятницу, 7 июля, на 41-м саммите организации в Кракове провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Для утверждения этой резолюции требовалось две трети голосов 21 члена Комитета по всемирному наследию UNESCO. Решение было принято 12 голосами "за", при трех голосах "против" и шести воздержавшихся.

Польша, Хорватия и Ямайка потребовали тайного голосования. Некоторые участники саммита возражали против такого решения. Против этого категорически возражал представитель Израиля Кармель Шама-Коэн. В итоге голосование было все же тайным, но на виду у всех.

Просьба о признании Старого города Хеврона и Пещеры Праотцев объектами палестинского культурного наследия была подана представителями ПНА. В документе утверждалось, что этот район находится под угрозой, и что Израиль наносит ущерб собственности, расположенной в Старом городе Хеврона. При этом Хеврон упоминался как исламский город и отрицалась связь евреев с ним.

Напомним, что 4 июля Комитет всемирного наследия UNESCO проголосовал за резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Старым городом Иерусалима и осуждающую проведение раскопок в исторической части израильской столиц. Тогда также против резолюции проголосовали всего три страны: Буркина-Фасо, Ямайка, Филиппины. Воздержались Ангола, Хорватия, Финляндия, Перу, Польша, Португалия, Южная Корея, Танзания. Резолюцию поддержали десять стран: Азербайджан, Индонезия, Ливан, Тунис, Казахстан, Кувейт, Турция, Вьетнам, Куба и Зимбабве.





